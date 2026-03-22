Jorge García: "A veces solo se resalta lo negativo"

Jorge García vivía con intensidad el partido desde las cabinas de prensa del estadio Helmántico por sanción y reconocía que a su equipo le faltó velocidad en campo rival para haber podido llevarse el encuentro.

Valoración. “Nos vamos con sensaciones extrañas. Queríamos sumar el +3 sí o sí, creo que nos ha faltado claridad en tres cuartos. Se han visto dos equipos que veníamos con sensaciones raras. Hemos estado los dos equipos bien organizados a nivel defensivo. En la segunda parte hemos vivido mucho en campo rival, pero nos ha faltado el puntito de acelerar acciones”.

¿Le faltó alegría a su equipo? “Sabíamos que veníamos cometiendo errores y que el primer objetivo era que el rival no nos creara errores. Hemos estado muy correctos y bien organizados a nivel defensivo. A ratitos, nos ha faltado velocidad. También eran un equipo bien organizado y que basculaba”.

¿Has sufrido desde las cabinas de prensa siguiendo el partido? “Es una sensación malísima. Te gusta estar con el equipo y el nerviosismo es mucho mayor que estar en el banquillo”.

Triple empate por el playoff. “A veces solo se resalta lo negativo. Los chicos hacen muchas cosas bien. La exigencia de estar en el Salamanca, la sabemos todos cuál es. Pero hay que ser realista y dar un paso más para ser más valiente y atrevidos”.