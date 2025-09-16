Jorge Perona, opción al banquillo de Unionistas

Unionistas busca nuevo entrenador y, según puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, Jorge Perona es uno de los nombres que baraja el club.

De hecho, ha habido conversaciones directas con el técnico para hacerse cargo del equipo durante la tarde de este martes.

Perona, de 43 años, fue futbolista profesional y comenzó en los banquillos como segundo de Larrazabal en el Salamanca CF UDS.

Como primer entrenador se ha hecho cargo del Archena Sport, Racing Murcia y Lorca Deportivo.

Sin embargo, no es el único entrenador que se ha entrevistado durante la tarde de este martes con el club.