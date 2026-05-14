Jorge Recio cita a los medios de comunicación este viernes

Jorge Recio ha convocado a los medios de comunicación este viernes, a las 12 horas, en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

Según el propio club azulón, el presidente de Perfumerías Avenida leerá primero un comunicado y posteriormente responderá las preguntas de los periodistas.

El propio Jorge Recio indicó el pasado 4 de mayo a SALAMANCA24HORAS.COM que el club competiría durante la próxima temporada y que los rumores sobre el fin de Perfumerías Avenida eran falsos.