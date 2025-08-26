Jorge Recio, directo contra el servicio de Deportes del Ayuntamiento: “Las faltas de respeto a las personas que trabajan en mi club, no las voy a permitir”

Jorge Recio comenzó muy ilusionado en la rueda de prensa de presentación de Claudia Soriano. Sin embargo, al final de la misma, tomó la palabra y cambió el gesto de su cara. No fue de enfado, fue de decepción.

“Creo que son 25 años al frente de este proyecto y hemos pasado por muchas cosas a nivel de relaciones con el Ayuntamiento. No soy la persona que más se meta en cosas que pasan o dejan de pasar. Estamos en unas obras y no vamos a hablar porque cuando lleguen, llegarán. Tenemos prohibido hablar de eso. Estamos agradecidos al alcalde y a la concejalía”, iniciaba Jorge Recio.

Y rápidamente explicaba qué había sucedido: “Lo que mi club no va a permitir son las faltas de respeto que se ha tenido desde el Servicio de Deportes con alguna persona que trabaja en este club. Ha sido un tema bastante duro y no voy a permitirlo ninguna vez más. Logré hablar con la concejala (Almudena Parres) hace tres días, pero hace un mes y pico le mandé una carta y les mandé un recordatorio al que hicieron caso omiso. Yo las faltas de respeto a las personas que trabajan en mi club, no las voy a permitir”.

Y terminó su alocución explicando que tienen completamente prohibido desde el club hablar con los conserjes de la instalación por parte del servicio de Deportes del Ayuntamiento. “Ahora mismo tenemos prohibido preguntar y hablar con los conserjes desde el servicio de Deportes. Me parece que es algo muy duro porque una persona haya intentado hacer su trabajo. Esto es un equipo profesional, no somos ni más ni menos que ningún equipo de Salamanca porque todos somos parecidos porque queremos hacer algo para los salmantinos de forma altruista. Nos están poniendo chinitas en el camino. Hoy es día 26, pero cuando hubo que programar cuándo empezaba la liga y la pretemporada, necesitábamos saber cuándo podíamos tener la información. La persona encargada esa información, se le ha tildado de cotilla y se le ha dicho que no podía tener ninguna interlocución con ellos, solo por correo. Yo no estoy dispuesto a aguantar esto y no voy a mandar ningún correo. Yo voy a utilizaros a vosotros para decir que quiero pedir algo al Ayuntamiento y vosotros ponéis que lo ha dicho el presidente, que es la línea que parece que quieren tener. Parece que ha reculado un poco la concejala. Estamos esperando unas disculpas que nos merecemos porque es algo muy grave, porque solo hemos preguntado cuándo va a estar disponible esta instalación. Sigo muy enfadado y no sé si me pasará”, concluyó Jorge Recio.