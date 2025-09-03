Jorge Recio: "Ya tenemos hilo directo para que el día a día de este club no pueda estar atascado”

El presidente de Perfumerías Avenida, Jorge Recio, zanjaba el problema con el servicio de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca y agradecía el trato personal del alcalde Carlos García Carbayo y la concejala Almudena Parres.

“Ha quedado todo muy claro. Ha reconocido los hechos, que era lo importante. La relación es buena, pero van a cambiar los intermediarios. Volvemos un poco a lo que tenía que ser”, iniciaba Jorge Recio.

Y posteriormente finiquitaba la situación: “Agradecer a la concejala y al alcalde llegar al entendimiento cuando no era un problema con ellas. Ya tenemos hilo directo para que el día a día de este club, que es tan complejo, no pueda estar atascado”.