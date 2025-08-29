Jornada de amistosos para el Salamanca CF UDS, la UD Santa Marta, el Guijuelo y el Salamanca FF

El sábado por la tarde habrá cuatro partidos amistosos con representante charro. El primer choque tendrá lugar a las 18:30 horas en el Municipal Vicente del Bosque con el cuarto Torneo Ciudad de Salamanca. Allí se medirán el Salamanca Fútbol Femenino y el SportExtremadura de Segunda RFEF.

Después llegará el turno del Guijuelo. A partir de las 19:30 horas, los de Dani Romo se ven las caras con el Ciudad Rodrigo en el Municipal Luis Ramos. Y quince minutos después, será la UD Santa Marta la que reciba al Noname FC en el Alfonso San Casto.

El último en jugar será el Salamanca CF UDS. Los de Jorge García cierran la pretemporada con su partido ante el RSD Alcalá a las 20 horas en suelo madrileño. “Va a ser un año bonito e ilusionante. Se están intentando hacer las cosas bien sin dar pasos en falso y vamos lento, pero bien”, explicó el técnico charro en la previa del encuentro.