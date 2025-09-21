Así fue la jornada para los equipos charros de Regional de Aficionados

Los cuatros equipos de Salamanca del grupo B de la Regional de Aficionados saltaron al verde este mismo domingo. El primero en hacerlo fue el Salamanca CF UDS, que empató a uno ante el Noname en Las Pistas. El gol charro fue obra de Roberto Lázaro.

También empató a uno el Helmántico. Los verdes sumaron un punto en casa del Zamora B y se adelantaron a los cuatro minutos con un tanto de Jaime Martín. El filial viriato empató de penalti en la segunda mitad.

Peor le fueron las cosas al Bejar Industrial. Los textiles cayeron por 4-2 en el Municipal Luciano Rubio ante el Benavente.

El único que fue apaz de ganar fue el Ciudad Rodrigo. Los mirobrigenses tumbaron al Betis en el Municipal Francisco Mateos (1-0). Un gol de Sergi en la primera mitad fue definitivo.