Así fue la jornada para los equipos charros en la Regional de Aficionados

Nueva jornada de la Regional de Aficionados y resultados completamente dispares para los equipos charros. El líder, el filial del Salamanca CF UDS, perdió por 4-1 en su visita al Noname zamorano. Los de Óscar Albo retienen el primer puesto a pesar del tropiezo.

El Ciudad Rodrigo jugaba un partido de zona alta ante el Betis. El choque acabó con empate a uno en suelo vallisoletano. Los farinatos igualaron el duelo con el tanto de Dani Crespo en el minuto 77.

La única victoria llegó de la mano del Helmántico. Los verdes vencieron por 2-0 al filial del Zamora y toman impulso en la tabla clasificatoria.

El que no jugará será Béjar Industrial. Los textiles tenían fijado su encuentro ante el Benavente para este domingo y la RFCyLF ha determinado que queda suspendido por la imposibilidad de viaje del equipo rival, algo que ha molestado y mucho a la entidad bejarana.