Así fue la jornada de los equipos de Salamanca en la Regional de Aficionados

Dos triunfos y dos derrotas para los equipos charros en la novena jornada de la Regional de Aficionados en su grupo B.

La jornada del sábado no pudo ser mejor para los equipos charros de la Regional de Aficionados. El filial del Salamanca CF UDS venció por 2-1 al Zamora B en Las Pistas con goles de Roberto Lázaro y Álvaro Nieto; mientras que el Helmántico vencía por 1-2 en casa de la Moraleja con un doblete de Álvaro Jiménez.

El domingo, el Ciudad Rodrigo cayó derrotado por 0-3 en el Municipal Francisco Mateos ante el Benavente. También perdió el Béjar Industrial, por la mínima, en su visita a La Bañeza.