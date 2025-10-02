José Lara sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral izquierdo

El Salamanca CF UDS ha emitido un comunicado oficial para informar de la lesión de José Lara. El centrocampista "presenta una rotura fibrilar en el tercio distal del vientre muscular del bíceps femoral izquierdo", según explica el propio club.

El jugador ya se perdió el choque del pasado domingo ante la UD Ourense en Las Pistas del estadio Helmántico y se evolución queda sujeta a los próximos días.

El Salamanca CF UDS visitará este domingo al Sámano. El choque tendrá lugar el domingo, a las 17 horas, en suelo cántabro.