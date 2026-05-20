Jota López: “Es una final para estar en la Copa del Rey”

Jota López fue una de las apuestas de Antonio Paz para la temporada 2025/26. El futbolista llegó procedente del Ceuta en busca de minutos en el Reina Sofía y ha superado todas las previsiones con su movilidad en el centro del campo, su técnico individual y su visión de juego. Ahora, afronta el último partido con la ilusión por meter a Unionistas en Copa del Rey y sin oferta de renovación por parte del club.

Último partido de liga. “Nosotros vamos con muchas ganas de cumplir un objetivo del club y también nuestro. Vamos a salir a ganar desde el principio. Tenemos ambición y muchas ganas de ganar porque es una final para estar en la Copa del Rey”.

Ventajas de jugar la Copa del Rey. “Es un aliciente porque juegas con equipos de talla mundial. A mí me encanta poder vivir ese ambiente”.

Sobre el rival. “Ya sabíamos que era un gran equipo cuando jugamos en su campo. Queremos hacer un buen papel y lograr los tres puntos”.

El recibimiento al autobús. “Siempre es bueno notar el cariño y la cercanía de la gente. Siempre están ahí y sabemos que vamos a salir muy enchufados. El Reina Sofía será una caldera”.

Su paso por Unionistas. “Ha sido un año de crecimiento, muy bueno y he encontrado aquí una familia. Estoy muy contento de mi paso por aquí. Me ha gustado mucho la cercanía de la gente, el club es muy familiar y es lo que me llevo este año”.

¿Tiene oferta de renovación? “No sé nada. No he tenido ningún tipo de llamada”.