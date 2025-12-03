Jota López y su futuro en el mercado de invierno: “Mi cabeza está aquí y estoy disfrutando como un niño pequeño”

Jota López es uno de los destacados de Unionistas en la primera vuelta. El centrocampista es el metrónomo del equipo charro y fue suplente ante el Ourense. Jota pone ya su vista en el duelo del lunes ante la Ponferradina y manda un mensaje sobre su futuro en el mercado de invierno.

¿Cómo está el equipo tras el mazazo en Ourense? “Sabíamos que tenía que llegar un partido como ese. Llevábamos muchos partidos sin perder. Afrontamos la semana con ambición para buscar tres puntos”.

¿Qué pasó en los minutos finales? “Son cosas de fútbol y difíciles de explicar. No estábamos cómodos y con uno menos era difícil defender el resultado. Nos dieron la vuelta con acosa y derribo; nosotros nos vinimos atrás”.

Fue suplente. ¿Decisión técnica o molestias? “El míster decide para cada partido quién está mejor. Y a muerte con los compañeros. Juegue quien juegue, todo el mundo da su cien por cien”.

Semana larga hasta el partido. “Yo nunca he jugado un lunes y se hace raro. La semana es más pesada. Queremos hacer el mejor posible para ganarlo”.

¿Qué destacaría de la Ponferradina? “Vienen necesitados y no se planteaban verse en esta situación. Van a venir a morder para robarnos los tres puntos”.

¿En qué ha mejorado Jota desde que está en Unionistas? “Sobre todo, en confianza. Estoy muy a gusto con los compañeros y el cuerpo técnico”.

¿Seguirá aquí tras el mercado de invierno? “Ahora mismo, mi cabeza está aquí y estoy disfrutando como un niño pequeño. La felicidad no se compra de ninguna manera”.