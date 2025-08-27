Jota López y su posición de centrocampista avanzado en Unionistas: “Puedo jugar más liberado e intentar el uno contra uno por dentro”

Unionistas de Salamanca iniciará este sábado la competición contra Osasuna Promesas. El equipo charro recibe a su rival en el Reina Sofía (a las 19:30 horas) y lo hace con la intención de arrancar la Primera RFEF con tres puntos. Uno de los jugadores que ha ido ganando peso en el esquema de Oriol Riera es Jota López, que se ha destapado en la posición de centrocampista avanzado.

Llega la temporada. ¿Había ganas? “Sí. La pretemporada ha sido con mucha carga para llevar bien al ritmo de competición. Nos va a venir bien porque los partidos tienen mucho kilometraje”.

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de la pretemporada? “A nivel de juego, creo que somos un equipo muy intenso y vertical. Somos fuertes al duelo. Cada entrenador te pide que te adaptes a su estilo y tienes que hacerlo lo mejor posible”.

Centrocampista avanzado. “Juego con un pivote por detrás y otro a mi lado. Me encuentro cómodo y tienes ayudas. Así puedo jugar más liberado e intentar el uno contra uno por dentro. He sido siempre un jugador muy versátil y me he adaptado”.

Jugar sin extremos. “Es cuestión de adaptarse. También nos da más libertad de caer más a banda”.

¿Con qué compañero se entiende mejor? “Con los dos delanteros me entiendo bastante bien, con Pere y con Pachón”.

Debut ante Osasuna Promesas. “Nos viene un equipo que, a pesar de ser un filial, es un equipo muy fuerte defensivamente y son muy verticales. Hay que saber contrarrestarles”.

Objetivo de la campaña. “Competir todos los partidos sin mirar el escudo del rival y sacar el máximo número de puntos posible”.