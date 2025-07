Jota López: “Me siento más cómodo de mediapunta”

Unionistas presentó a dos nuevos jugadores. Jota López y Raúl Prada dieron sus primeras impresiones como futbolistas del equipo blanquinegro y mostraron sus ganas de participar a las órdenes de Oriol Riera.

Jota López. “Cuando jugué como rival me impactó bastante la afición. Lo guardo con mucho cariño y ahora lo quiero disfrutar aquí. Me siento más cómodo de mediapunta, pero en Ceuta he jugado de extremo como de delantero. El míster está intentando dar con la tecla y que se cierre la plantilla y me pide que juegue más agresivo”.

Raúl Prada. “De mi etapa en el Zamora, ya conocía un poco el club. Sé a dónde vengo y la responsabilidad de llevar este escudo. La categoría es muy complicada y aquí gana y pierde cualquiera. Me acuerdo que vinimos un viernes, a las ocho y media, y había aquí cinco mil personas. Y dije: “ojalá algún día pueda vivir esto”. Gabri Palmero también es un buen lateral y los dos aportaremos lo máximo. Algunos entrenadores me pidieron ser carrilero y me gusta, otros en defensa de tres y me gusta, otros en defensa de cuatro… creo que aporto ofensiva y defensivamente”.

Antonio Paz. “Todavía quedan piezas y estamos contentos con los últimos movimientos. Un central, un pivote y tenemos una situación muy cercana de un mediocentro. Y luego completar arriba con un extremo o delantero, ya veremos. La situación de Rabadán no se ha podido concretar en Marbella y los agentes nos pusieron en sobre aviso de la situación. Ese ofrecimiento lo valoramos como otros que nos llegan”.