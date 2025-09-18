El joven Diego Portilla, convocado por la Federación Español de piragüismo para el Mundial

Gran noticia para el deporte charro. El piragüista Diego Portilla, de tan solo 15 años, ha sido convocado por la Federación Española de piragüismo para disputar el campeonato del mundo de categoría absoluta de Aguas Bravas. La cita tendrá lugar desde el viernes hasta el domingo en la localidad de Ceske Budejovice de República Checa.

El joven Diego Portilla, del Salamanca Canoe Kayak, entrena actualmente en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de León y competirá en las especialidades de C1, C2 y C2 patrullas.

“Diego comenzó a practicar este deporte en el Club Salamanca Canoe Kayak – CSCK cuando tenía 9 años y en 2024 fue elegido para continuar sus estudios y su progresión deportiva en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de León. Su evolución ha sido espectacular, ya que en la presente temporada se ha proclamado campeón de España en la modalidad de C1 sprint, en la categoría de juvenil, y también en la modalidad de K1 sprint en la categoría de cadete”, explican desde el club salmantino.