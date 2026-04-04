Un Joventut con más ganas le levanta el partido a Perfumerías Avenida

Patinazo grande de Perfumerías Avenida. Las charras cayeron por 69-67 en la pista del Joventut con una canasta de Cotano sobre la bocina. Las de Montañana se durmieron tras el descanso y lo pagaron con una derrota que evidenció la diferencia de ganas entre las dos plantillas en el choque.

El quinteto charro estuvo formado por Iyana, Vilaró, Spreafico, Kiss y Magarity. Las charras estuvieron cómodas y sumaron puntos con facilidad en el primer cuarto. No fue un ciclón ni mucho menos, pero sí un equipo que encestaba con asiduidad. Dos triples de Spreafico y uno de Vilaró ponían el 8-15 y Cave, que entró desde el banco, hizo seis puntos seguidos para cerrar los diez minutos iniciales con 12-21.

Los primeros compases del segundo acto dejaron a un Perfumerías Avenida más distraído y a Joventut penalizando a las charras para recortar la renta (25-29). Pero las salmantinas no querían complicarse el partido e Iyana comenzaba a abrir la distancia. Un triplazo de Meyers y la presencia de Magarity en la zona elevaban la renta perfumera hasta el 30-41.

Tras el paso por los vestuarios, Iyana Martín retomaba el pulso al duelo con un triple y una bandeja seguidas y Spreafico convertía un tiro de tres. Con 38-52, Perfumerías Avenida desapareció del duelo y Joventut aceptó el regalo para colocar a solo dos puntos (50-52) con un parcial de 12-0. El regreso a la cancha de Iyana Martín le dio aire a Avenida con un dos más uno de la asturiana y un triple cuando se acababa el tercer acto (50-58).

Pero si algo hace de maravilla Perfumerías Avenida esta campaña es complicarse la vida hasta el extremo. Iyana hizo todo para ganar, pero tiene poca compañía. Joventut fue creciendo en el partido hasta poderlo ganar. No fue solo recortar la diferencia, fue tener la última pelota para llevarse el choque. Dos segundos quedaban para el final y Cotano encestó una canasta lejana para mandar a la lona a las charras (69-67).