Juan Artola, nuevo delantero de Unionistas

Unionistas de Salamanca contará con un nuevo delantero en su filas, Juan Artola, procedente del AD Mérida y formado en la cantera del Athletic Club. Un jugador capaz de desenvolverse en varias posiciones de ataque y que posee experiencia en la división de plata del fútbol español con 64 partidos a sus espaldas.

Con 25 años, ha anotado 26 goles en Primera RFEF tras disputar sus encuentros con el filial del club bilbaíno, con la Cultural Deportiva Leonesa y con AD Mérida. Además, fue uno de los jugadores que vio puerta en la derrota de Unionistas frente a la Cultural en la ida de la temporada 2024-2025.

Relacionado La Cultural demuestra su poderío de líder ante Unionistas

Así pues, el futbolista vizcaíno buscará en ansiado gol para el club de la capital del Tormes, para lograr la tan deseada salvación tras situarse en la actualidad a cuatro puntos por encima de los puestos de descenso.