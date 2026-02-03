Juan Artola, nuevo delantero de Unionistas
El club ha oficializado su fichaje en las últimas horas del mercado de invierno procedente del AD Mérida y con 64 partidos en Segunda División
Unionistas de Salamanca contará con un nuevo delantero en su filas, Juan Artola, procedente del AD Mérida y formado en la cantera del Athletic Club. Un jugador capaz de desenvolverse en varias posiciones de ataque y que posee experiencia en la división de plata del fútbol español con 64 partidos a sus espaldas.
Con 25 años, ha anotado 26 goles en Primera RFEF tras disputar sus encuentros con el filial del club bilbaíno, con la Cultural Deportiva Leonesa y con AD Mérida. Además, fue uno de los jugadores que vio puerta en la derrota de Unionistas frente a la Cultural en la ida de la temporada 2024-2025.
Así pues, el futbolista vizcaíno buscará en ansiado gol para el club de la capital del Tormes, para lograr la tan deseada salvación tras situarse en la actualidad a cuatro puntos por encima de los puestos de descenso.
