Juanje se pierde el Unionistas - Guadalajara

Unionistas prepara con ilusión el partido del domingo ante el Guadalajara. Los charros se verán las caras con el equipo morado a partir de las 16 horas en el estadio Reina Sofía y lo harán en un clima animoso. Por un lado, los de Mario Simón pueden certificar la salvación matemática; por otro, dar un salto más en la lucha por el playoff.

El técnico tendrá que buscar soluciones en su centro del campo. Juanje vio la quinta cartulina amarilla ante el Zamora y tendrá que cumplir ciclo de amonestaciones ante el Guadalajara.

Mario Simón tiene dos opciones: la primera sería apostar por Masllorens en un pieza por pieza; la segunda, más ambiciosa, meter a Juanma Lendínez para ganar pie desde la base aunque perdería presencia en los duelos defensivos en el centro del campo.