Juanje Rodríguez se abona al “partido a partido” en Unionistas

Juanje Rodríguez es uno de los indiscutibles de Mario Simón en el once titular de Unionistas. El centrocampista ha crecido mucho en el terreno de juego y abarca mucho campo sin balón. Además, habla de ‘final’ ante Osasuna Promesas y se abona al ‘partido a partido’ del Cholo Simeone para afrontar el futuro a corto plazo de Unionistas.

Treinta puntos. ¿Cómo los valora el vestuario? “El vestuario los valora muy bien. Veníamos trabajando muy bien, pero también sabemos que no hemos hecho nada. Solo pensamos en el siguiente partido”.

Turno para Osasuna Promesas. “Sabemos que va a ser una final. Nos tenemos que quedar con pocas cosas de la primera jornada. Hay ganas de ganar. Sabemos que será complicado ganar, porque son un equipo que empata mucho. Ahora cada punto vale mucho y no miramos más que el siguiente partido”.

¿Cuánta importancia tiene este mes de febrero para Unionistas? “Yo creo que este mes es de los más importante por los rivales que jugamos, valen más. Hay que intentar sacar el máximo de puntos posibles”.

Es uno de los jugadores con más minutos. “Soy un jugador trabajador y venía con la intención de ayudar en todo lo posible. Me gusta mucho el ambiente del Reina Sofía y cuando lo noto más apagado, levanto los brazos para que nos anime”.

¿Qué se puede esperar de Unionistas hasta final de competición? “Sinceramente, no miramos más allá del próximo partido. La categoría es muy difícil y no te puedes confundir”.