Juanje Rodríguez: “El partido que antes perdíamos, ahora lo empatamos en el minuto 88”

Juanje Rodríguez es una de las piezas clave de Unionistas en el terreno de juego. El centrocampista es un fijo para Mario Simón y su entrega y tesón han conectado de forma inmediata con la afición blanquinegra.

Cinco jornadas seguidas sin perder y el equipo en descenso. ¿Con cuál de las dos vertientes se queda? “Es verdad que el equipo sigue en descenso, pero es fruto de que nos costó mucho empezar. El equipo ha cambiado la dinámica y trabaja muy bien. Estoy seguro de que vamos a salir de ahí”.

Lo que es innegable es que Mario Simón ha organizado al equipo. “Le estamos dando mucha importancia a la defensa y estamos muy concentrados. Estamos generando y nos está costando meter la ocasión. En la liga, los partidos están muy justos y el primer gol es muy importante. Cuando haces gol, el otro equipo tiene que exponerse y arriesgar. Hay que estar concentrados atrás”.

¿Qué pasó en el arranque de competición para hacer 0 de 9? “Fue un inicio raro. No creo que mereciésemos eso. Pero esto no va de merecer o no. Contra Osasuna Promesas no era un partido para perderlo, contra el Arenteiro tuvimos muchas ocasiones… en el fútbol todo son dinámicas. En pretemporada a mí el equipo me gustaba y estábamos bien, pero no nos salieron las cosas. El partido que antes perdíamos, ahora lo empatamos en el minuto 88”.

Le veo cómodo en el centro del campo y muy conectado con la grada. “Soy un jugador bastante caliente, que conecto rápido con el entorno. Es increíble jugar en el Reina Sofía. Y también fuera, porque han agotado las entradas.

Le gusta agitar los brazos para levantar al público del Reina Sofía. “Los jugadores lo notamos mucho. Te pongo de ejemplo el día del Avilés, que metemos gol y ya metemos las dudas al rival. El Reina Sofía aprieta mucho. Por eso levanto los brazos porque nuestra afición se viene arriba y juegan el partido”.

El ambiente cercano es similar al de Yecla. “Son ambientes similares, pero Unionistas tiene más afición. En Yecla están consiguiendo muchísimas cosas y cada vez hay más animación. Aquí en Unionistas es diferente porque son más sentimentales. La diferencia es fuera, que siempre hay mucha gente. Son desplazamientos que no se hacen ni en fútbol profesional. En Tenerife, el recibimiento fue brutal”.

Próximo partido: el CF Talavera. “Como te digo, la liga está muy justa. El Talavera hace las cosas muy bien y como te relajes puede hacerte daño. Se puso 0-3 y luego al final perdió la semana pasada. Queremos tener la portería a cero y confío ciegamente en que vamos a ganar”.

Tiene cuatro amarillas, ¿lo piensa cuando está dentro del campo? “No. Eso no se puede pensar. Yo juego siempre al máximo. El partido que viene es el más importante. Si tengo que parar una jugada y ver la amarilla, pues ya está; ojalá aguantase con cuatro amarillas toda la temporada”.