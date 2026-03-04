Juanma Lendínez, baja para el Pontevedra – Unionistas
El centrocampista cumplirá un partido de sanción por acumulación de amonestaciones
Mario Simón contará con una baja segura para el partido del domingo ante Pontevedra. El centrocampista Juanma Lendínez vio la quinta cartulina de su ciclo en Cáceres y se perderá el choque ante el Pontevedra por acumulación de amonestaciones.
El andaluz ha disputado casi mil minutos en Primera RFEF con el conjunto blanquinegro hasta el momento y en ocho de ellos ha sido titular.
Ahora, Mario Simón cuenta con Juanje y Masllorens como centrocampistas sanos y está a la espera de que Jota pueda regresar en condiciones al once titular.
