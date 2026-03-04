Juanma Lendínez, baja para el Pontevedra – Unionistas

Mario Simón contará con una baja segura para el partido del domingo ante Pontevedra. El centrocampista Juanma Lendínez vio la quinta cartulina de su ciclo en Cáceres y se perderá el choque ante el Pontevedra por acumulación de amonestaciones.

El andaluz ha disputado casi mil minutos en Primera RFEF con el conjunto blanquinegro hasta el momento y en ocho de ellos ha sido titular.

Ahora, Mario Simón cuenta con Juanje y Masllorens como centrocampistas sanos y está a la espera de que Jota pueda regresar en condiciones al once titular.