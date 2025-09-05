Juanma Lendínez sigue al margen en Unionistas y tiene complicado jugar ante el Arenteiro

Juanma Lendínez tiene muy complicado estar disponible para el Arenteiro - Unionistas. El centrocampista sigue sin trabajar con el grupo y se ejercitó este viernes al margen de sus compañeros.

El propio Lendínez estuvo con el readaptador del primer equipo, Diego Lucas, realizando ejercicios de movilidad y posteriormente hizo carrera continua a lo largo del terreno de juego, mientras Raúl Turiño llevaba la voz cantante en la estrategia del balón parado.

Por lo tanto, Oriol Riera tiene muy complicado contar con Lendínez para el choque en Espiñedo y el centrocampista podría unirse a la baja de Gabri Palmero (convocado por Malasia).