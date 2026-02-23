El Judo Club Doryoku trae dos medallas de plata en la Supercopa de España a Salamanca

Este pasado fin de semana se ha celebrado en Madrid la Supercopa de España organizada por la Federación Madrileña de Judo, un acto en el que se han reunido los mejores judokas master de España en una cita única para demostrar quién es el mejor en esta disciplina de las artes marciales.

El Judo Club Doryoku ha asistido a esta cita con una muy buena actuación, con dos platas que vienen a la capital del Tormes por parte de Joaquín Rodríguez y Alexey Aroche. Una doble medalla de plata en la categoría veterana que deja en muy buen lugar al municipio salmantino.

En el caso del primero de los judokas firmó una competición sólida, inteligentes y muy trabajada, mientras que el segundo mostró carácter en cada uno de los combates haciendo cada una de las entradas en el momento adecuado y justo.

Del mismo modo, cabe destacar que Juan Gómez, Jesús Martín e Israel del Olmo hicieron muy buenas actuaciones con un quinto, un cuarto con posibilidad de disputar el bronce y una retirada, respectivamente.

El propio club ha destacado que “nos quedamos con la actitud: entrega, compañerismo y respeto en cada combate. En una competición tan exigente como la Supercopa de España de Veteranos, el equipo volvió a demostrar un nivelazo dentro del tatami. Su actuación les convierte en un auténtico ejemplo de constancia y perseverancia para todo el club”.