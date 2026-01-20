La judoka salmantina Laura Martín logra el bronce y se clasifica al Campeonato de España Junior

La judoca del Doryoku Laura Martín logró una destacada medalla de bronce en la categoría en 48 kg en Cataluña, resultado que le otorga además la clasificación para el Campeonato de España Junior. Tras caer en la primera ronda de la competición, Laura demostró una gran capacidad de superación, rehaciéndose con solvencia para imponerse en la repesca y asegurar un puesto en el pódium. En la lucha por el mejor bronce, Laura ganó el encuentro por Ippon ante la representante gallega, logrando la clasificación para la fase final.

Asimismo, Hugo Calle y Laura Girón alcanzaron también posiciones de pódium, quedándose muy cerca de la clasificación nacional. Ambos no pudieron imponerse en los combates de liga que daban acceso directo al Campeonato de España, cerrando igualmente una actuación notable.

Por su parte, Nadia Barbero, Eliot Szentgroti y Aarón García no lograron situarse en los puestos de medalla, aunque dejaron constancia de su compromiso, actitud competitiva y entrega en cada uno de sus enfrentamientos.

El equipo continúa trabajando con determinación y esfuerzo, con el objetivo de seguir creciendo y mejorar resultados en próximas citas.

La próxima competición nacional llegará en dos semanas, cuando Laura Martín vuelva a representar al club en un nuevo Campeonato de España, que se celebrará en Pamplona. Será su segunda cita Nacional y estamos seguros de que dará lo mejor de si misma sobre el tatami.