Los judokas salmantinos del Club Doryoku dejan cuatro victorias y dos derrotas en la Liga Nacional de Judo en Villaviciosa de Odón

Cuatro victorias y dos derrotas de Doryoku en Villaviciosa de Odón

El Club de Judo salmantino Doryoku ha vuelto a participar en Villaviciosa de Odón en la Liga Nacional de Judo, la competición por equipos más exigente del panorama nacional, contando con representación masculina y femenina de Segunda División.

El equipo masculino de la Liga Nacional de Judo concluyó con una victoria y dos derrotas, donde los judokas salmantinos compitieron con carácter y compromiso y lograron una importante victoria frente a Getafe.

Equipo masculino de Doryoku en la Liga Nacional de Judo | Doryoku

El equipo masculino estuvo formado por Charlie Antón (-66 kg), Marcos Mangas (-73 kg), Marcos Vitores y Javi Martín (-81 kg), Pablo Peña (-90 kg) y Miguel Mirás (+90 kg).

La actuación del equipo femenino también positiva con tres victorias en tres enfrentamientos ante Valdemoro, San Jordi y Judo Móstoles.

Equipo femenino de Doryoku en la Liga Nacional de Judo | Doryoku

El equipo femenino estuvo compuesto por Laura Martín (-52 kg), Adriana Cabezudo y Lucía Álvarez (-57 kg), Beatriz Alba (-63 kg), Andrea Rodríguez (-70 kg) y Elena Casado (+70 kg), todas ellas firmando una actuación sobresaliente.