Los judokas salmantinos Mario Jaspe y Sergio de Arcos consiguen medalla sobre el tatami del II Torneo Villa de Móstoles

El judo salmantino ha estado de celebración este pasado fin de semana. El II Torneo Villa de Móstoles, celebrado en Madrid y organizado con el impulso del campeón del mundo y medallista olímpico Fran Garrigós, ha visto brillar a dos jóvenes talentos nacidos en Salamanca.

La competición, que ha reunido a numerosos deportistas de diferentes puntos de España, ha culminado con sendas buenas actuaciones sobre el tatami por parte de Mario Jaspe y Sergio Arcos. Tan buenas, que han regresado con medalla a casa.

En el caso de Jaspe, el joven ha logrado alzarse con una nada desdeñable medalla de plata durante la final del torneo, tras superar todos y cada uno de los combates. De Arcos le pisa los talones en el podio, pues él ha sido merecedor del bronce. De ambos charros se ha destacado su gran nivel competitivo, esfuerzo y compromiso.