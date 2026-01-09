El Juez Disciplinaria desestima el recurso del Numancia por presunta alineación indebida del Deportivo Fabril

El encuentro de la primera vuelta entre el Numancia y el Deportivo Fabril acabó con 1-2 para los gallegos en Los Pajaritos. Sin embargo, el Numancia reclamó una presunta alineación indebida de los visitantes por la inclusión de Hugo Torres en el campo, cuando no estaba en la lista de convocados.

El Juez Disciplinario ha desestimado el recurso del Numancia y mantiene la victoria por 1-2 del equipo gallego. “El club respeta, pero no comparte en absoluto la resolución y estudia seguir recurriendo a los comités preceptivos”, explican desde el Numancia.

Por lo tanto, la clasificación del grupo 1 de la Segunda RFEF no se mueve. El Deportivo Fabril acaba líder la primera vuelta con 34 puntos en su casillero y el Numancia marcha séptimo con 27.