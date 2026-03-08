Un jugador del Villares empuja a un árbitro y amenaza a un rival: “A la siguiente te parto las piernas”

Otro episodio lamentable en el fútbol base salmantino. Durante el choque de Provincial de Aficionados entre el filial de la UD Santa Marta y el Villares de la Reina, un jugador del equipo visitante empujó a un árbitro tras ser expulsado.

Durante el descanso del partido, un jugador del Villares amenazó a un futbolista local con un “a la siguiente te parto las piernas”, motivos por el que el árbitro le expulsó.

Pero no quedó ahí la cosa. El jugador del Villares empujó al árbitro de manera violenta y tuvo que ser sujetado por el resto de sus compañeros.