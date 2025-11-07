Julio Vicente Ramos, bronce en el Mundial de Judo de Veteranos

Julio Vicente Ramos, del Club Deportivo Zarza, logró la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Judo de veteranos en París.

El salmantino, que participó en menos de 60 kg y M9 de más de 70 años, ya fue campeón de Europa este año y ahora logra el tercer puesto en un Mundial.

Además, Carla Mateos participó en la fase de sector, celebrado en A Coruña, el pasado domingo demostró estar en lo más alto y ocupó un tercer puesto en el peso de menos 52kg.