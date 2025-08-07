El juvenil Marco Marrero muestra su ambición en Unionistas: “Me propuse ir convocado ante el Tenerife en la jornada 8”

Marco Marrero fue uno de los juveniles que empezó la pretemporada con el primer equipo de Unionistas. El delantero canario muestra su ambición por dar pasos adelante con los ‘mayores’ y agradece los consejos de Oriol Riera, pero también es lo suficientemente maduro para saber que tendrá que estar a buen nivel en División de Honor y ayudar en la salvación del equipo.

¿Cómo está siendo su doble pretemporada? “Está siendo ilusionante, sobre todo. Personalmente está siendo un cambio drástico en mi vida y el club me está dando la oportunidad de estar con el primer equipo. Es algo muy agradable. Me intentaré ganar un hueco con ellos. Yo vengo para el juvenil, pero ellos me dieron la oportunidad de entrenar con el primer equipo en pretemporada”.

Oriol Riera fue delantero profesional. ¿Qué consejos te ha dado? “En estas dos semanas y media que estuve con él, se nota que es una persona que ha trabajado en fútbol profesional. Sus consejos tácticos y la intensidad que te hace dar en el campo, es un estilo diferente y que sabe dónde ha jugado”.

¿Qué le parece su primer contacto con sus compañeros del División de Honor? “No pudo ser mejor. Yo venía nervioso porque es un cambio muy drástico en mi vida. He dejado a mi familia y amigos a dos mil kilómetros. Todo cambia y me han acogido muy bien. Al final soy un chico de 18 años que está lejos de casa y me apoyo mucho en Juan García, los entrenadores y los compañeros”.

La visibilidad que tiene Unionistas en medios de comunicación no la tienen otros muchos equipos. “Me sorprendió desde el primer día que se oficializó mi fichaje porque vio todo por las noticias. Desde Canarias no teníamos una visión de que Unionistas fuese tan grande mediáticamente. Y los aficionados te paran por la calle. Unionistas está ya pisando el fútbol profesional”.

Ya conoce la División de Honor, ¿qué cambios hay con la competición en Canarias? “La intensidad. Aquí es un no parar. Nos vamos a tener que exigir el 200% en todos los partidos”.

Va a jugar contra canteras de primer nivel como Real Madrid, Atlético, Getafe, Valladolid... “Somos los nuevos en la categoría, pero yo he visto buen bloque. Los entrenadores confían en nosotros al 100%. He visto un buen equipo y el objetivo es la salvación, pero yo confío que podemos pasar un año muy bonito”.

¿Qué le parecería debutar con los mayores? “Un sueño. Entre bromas, me propuse ir convocado ante el Tenerife en la jornada 8. Dar un paso con el primer equipo es pisar el fútbol profesional. Es una oportunidad que me están dando para entrenar y para ver si lo puedo cumplir”.