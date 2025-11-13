El juvenil del Salamanca CF UDS también jugará este sábado en el Helmántico

El equipo juvenil A del Salamanca CF UDS hará de telonero del primer equipo este sábado en el estadio Helmántico.

El conjunto de Liga Nacional recibirá a partir de las 16:00 horas al equipo leonés de Puente Castro en un encuentro que hará que el juvenil se traslade al feudo del primer equipo.

El club ha puesto entradas a 10 euros para el público general y gratuita para los socios del Salamanca CF UDS para poder presenciar este partido de la jornada 9.

Cabe recordar que el primer equipo también jugará este finde semana en el estadio Helmántico, enfrentándose al Real Ávila.