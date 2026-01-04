Un juvenil de Unionistas, al hospital

Susto en el partido entre Unionistas y Trival Valderas de División de Honor juvenil. En el descanso, el jugador local Leyguarda se sintió indispuesto y comenzó a convulsionar en el vestuario.

El club rápidamente llamó a la ambulancia para atender al futbolista, que salió ayudado por los servicios sanitarios y fue trasladado al hospital.

Por parte del club estuvieron con el futbolista el directivo Luis Delgado y el director general David Alonso Mata.