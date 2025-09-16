Khaidijiah Cave, la nueva jugadora que presenta Perfumerías Avenida

Perfumerías Avenida se acerca al final de su ronda de presentaciones de la temporada con la incorporación de Khaidijiah Cave, una interior estadounidense conocida por su capacidad para promediar dobles-dobles. La jugadora, presentada ante los medios, mostró su ambición y deseo de ser una pieza clave en el equipo salmantino.

El presidente del club, Jorge Recio, destacó a Cave como "una de las mejores jugadoras" que querían fichar, elogiando su consistencia. "Promediar doble-doble no en partidos esporádicos, sino en temporadas completas, es algo que puede parecer fácil, pero es tremendamente complicado", afirmó Recio, quien también mencionó que su experiencia en Europa la hacía encajar perfectamente con los planes del cuerpo técnico.

En su primera intervención, Khaidijiah Cave, a quien sus compañeras llaman "Kay", agradeció la oportunidad de unirse a un club histórico. "Vengo a competir, ojalá consigamos muchas victorias y ponernos en la posición de pelear por campeonatos", aseguró la jugadora, dejando clara su mentalidad ganadora.

Presentación de Khaidijiah Cave como jugadora del Perfumerías Avenida | Andrea Mateos

Aunque reconoció que está en un proceso de adaptación al estilo de juego y el ritmo de la Liga Femenina Endesa, bromeó sobre su velocidad: "Creía ser rápida hasta que he llegado a España y te das cuenta de que no tanto". Sin embargo, se mostró optimista y lista para asumir cualquier rol que el equipo necesite. "No es importante para mí ni quiero limitarme a un rol. Quiero hacer lo que el equipo necesite, ya sea ofensiva o defensivamente", subrayó, enfatizando su versatilidad.

La entrenadora de Perfumerías Avenida, Anna Montañana, confirmó la importancia de Cave en la plantilla. Describió a la pívot como una jugadora con "mucha envergadura" y una gran capacidad defensiva a pesar de no ser la más pesada de la liga. "Debe ser la líder en rebotes de nuestro equipo y compensará esa falta de altura", explicó Montañana, destacando además su capacidad para correr la cancha y saltar.

Montañana también recalcó que la jugadora se encuentra en un periodo de adaptación táctica, ya que el nivel y el ritmo de juego son distintos a los que experimentó en Turquía. "Trabajamos para que se adapte a competición, árbitros y jugadoras rivales, y cuanto antes lo consiga, tendremos más éxito porque es una jugadora muy importante en el equipo", concluyó la entrenadora, dejando claro que el futuro del equipo cuenta con la nueva interior estadounidense.