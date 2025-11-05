Kike López: “Somos un equipo de Tercera RFEF con opciones y aspiraciones de ascender”

Kike López está de vuelta en el Club Deportivo Guijuelo. El futbolista salmantino ya está recuperado de la lesión y quiere aportar desde el rol que sea al resto de sus compañeros. Además, no rehúye en aceptar ser uno de los favoritos de Tercera RFEF.

¿Cómo se siente tras volver al verde? “Muy bien. Estoy muy contento y muy feliz y espero que todo siga así. Desde el rol que me toque participar, ayudar al equipo para conseguir los tres puntos”.

Han sido meses muy duros lesionado. “Ha sido prácticamente un año desde que he podido jugar un partido entero. Tras la lesión de rodilla, tuve una lesión en los isquiotibiales. Luego participé algunos partidos lesionado el año pasado y la situación decía que había que darlo todo. Forcé lo que el cuerpo me dio y en junio ya me tuve que operar de la rodilla. Llevo tres o cuatro semanas sin molestias”.

¿Cómo ve a su equipo? “Bien. Es cierto que estos dos últimos partidos esperábamos otros resultados, pero el juego está ahí y somos dominadores. Tenemos oportunidades. En el fútbol se trata de hacer goles. Ofensiva y defensivamente no hemos sido contundentes en área en estas dos jornadas”.

La Tercera RFEF, muy dispar. “Estos dos últimos partidos, con las condiciones de los terrenos de juego, no eran las mejores. Somos un equipo de Tercera RFEF con opciones y aspiraciones de ascender. Y eso no se puede volver en nuestra contra por presión”.

¿Cuál es el objetivo del Guijuelo? “Yo soy de mirar la clasificación. Pero esta y todas. Miro nuestro grupo y otros. Ahora es anecdótico. El primer clasificado nos saca seis puntos, pero quizá dentro de un mes nos saca uno o le hemos pasado. Es pronto para hacer cuentas. Cuando llegue el cuarto final de la temporada, ya se analizará mejor”.

¿Cuánto carrete le queda a Kike López antes de su retirada? “Si te digo la verdad, es algo que no lo pienso. Quiero disfrutar este año que tengo y conseguir el objetivo. Cuando termine la temporada, si mi cuerpo y mi mente me lo permiten, seguiré. Y si no, pues ojalá pueda seguir vinculado a este deporte. Con la experiencia, se ve todo mucho mejor y se disfruta mucho mejor. Ahora ayudas más a los chicos jóvenes. Cada mañana yo me doy cuenta de disfrutar los entrenamientos, los partidos, los viajes… todo me parece positivo en este momento de mi carrera deportiva”.