Kinateder: "Queremos competir y que se ve la identidad de este equipo desde el inicio"

El Club Deportivo Guijuelo inicia este domingo la competición en Tercera RFEF. Los chacineros reciben, a las 18 horas, al Atlético Mansillés en el Municipal Luis Ramos.

El centrocampista Álex Kinateder se muestra con muchas ganas de que ruede el balón. "El primer partido siempre es especial. Queremos competir y que se vea la identidad del equipo desde el inicio".

Además, el mediocentro pone el foco en el Atlético Mansillés: "La pretemporada ha sido dura y sabemos que será un año exigente. Pero empezamos preparados, con ambición y con mucha hambre".