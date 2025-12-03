Kourouma, el rey del rebote en Perfumerías Avenida

Perfumerías Avenida es líder del grupo AB de Tercera FEB y es un ciclón ofensivo en cada partido. El equipo charro ha logrado 872 puntos en nueve encuentros disputados; es decir, una media de 96,88 puntos por partido jugado.

Además de anotadores, el equipo de Álex Bellido también cuenta con un dominador del rebote. Ousmane Kourouma lleva ya más de cien capturas en los nueve duelos jugados en Tercera FEB.

El interior guineano ha logrado 102 rebotes (64 de ellos defensivos y 38 en ataque) y tiene una media de 11,33. Estos datos apuntalan la pintura perfumera y también hacen gozar al equipo de numerosas segundas opciones en ataque.