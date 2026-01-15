Lara se pierde el partido ante el Valladolid Promesas

José Lara no podrá ayudar a sus compañeros del Salamanca CF UDS ante el Valladolid Promesas. El centrocampista vio la quinta amarilla del curso ante la UD Ourense y tendrá que cumplir un partido de castigo. Por lo tanto, no estará en el duelo entre los charros y el filial vallisoletano del domingo a las 17 horas en el estadio Helmántico.

En el banquillo no podrá estar Efraín Azael Gutiérrez, que ha sido sancionados con dos partidos de suspensión por protestas a los árbitros.

El Salamanca CF UDS llega al choque como quinto clasificado y en puestos de playoff, mientras que el filial blanquivioleta marcha en puestos de playout con solo 18 puntos.