Larronde brilla en la etapa reina de la Vuelta Ciclista Salamanca y Ugarte se coloca líder antes de la contrarreloj final

La Vuelta a Salamanca vivió este sábado su jornada más exigente con la disputa de la etapa reina, entre La Alberca y Ledrada, en la que Ellande Larronde (Caja Rural ALEA) demostró ser el más fuerte al imponerse en la meta tras una larga escapada. Por su parte, Gari Ugarte (Euskadi Fundazioa) logró vestirse con el maillot amarillo y afrontará la contrarreloj final como nuevo líder de la clasificación general.

La etapa arrancó con gran intensidad y muy pronto se formó una escapada de 12 corredores, en la que participaron ciclistas de equipos como Supermercados Froiz, Finisher, Cortizo, Euskadi Fundazioa, High Level Gsport y Tenerife BikePoint, además del propio Larronde. El grupo llegó a rodar con más de tres minutos y medio de ventaja, lo que obligó al pelotón a organizar la persecución.

Las sucesivas ascensiones seleccionaron a los más fuertes de la fuga. En la subida a Navalmoral de Béjar, Manuel Rodríguez (Froiz) y Robert White (High Level Gsport) trataron de marcharse en solitario, pero finalmente se reincorporó Ellande Larronde, que en los dos últimos kilómetros lanzó un ataque contundente que le permitió llegar a Ledrada en solitario y alzar los brazos con rabia.

En la persecución, los favoritos apretaron para minimizar pérdidas y evitar que la fuga descolocara la general. El más beneficiado fue Gari Ugarte, que entró en novena posición y, gracias al sistema de puestómetro, logró enfundarse el maillot amarillo. La clasificación queda al rojo vivo, con cinco corredores empatados a tiempo y todo pendiente de la última etapa.

Gari Ugarte (Euskadi Fundazioa) se viste de líder de la Vuelta a Salamanca | Álvaro García

La contrarreloj final en Salamanca, con salida junto al Puente de Enrique Estevan y llegada en la Plaza Mayor, decidirá el campeón de esta edición en un recorrido urbano espectacular que promete máxima emoción hasta el último metro.