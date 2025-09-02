Laura Erikstrup promete trabajo, futuro y un objetivo claro, llevar a lo más alto al Perfumerías Avenida

Laura Erikstrup ha tenido su presentación oficial en el pabellón de Würzburg, ante un reto que no deja a nadie indiferente y en el que sus metas han sido muy claras, ganar campeonatos para situar a Salamanca en lo más alto del podio nacional e internacional, devolviendo la gloria al Perfumerías Avenida y siendo una pivot total.

El propio Jorge Recio, presidente del conjunto blanquiazul, ha destacado que “fue una jugadora con la que se nos salieron los ojos cuando nos la ofrecieron, ya que viene a sumar y siendo una jugadora de futuro”.

Presentación de Laura Erikstrup

Laura Erikstrup, en su presentación, ha expuesto que “está bastante contenta y agradecida a esta oportunidad”, sabiendo que el club es un histórico de Europa y explicando que “el staff está haciendo muy bien su trabajo”, conociendo el cansancio que acumula la pívot tras viajar de Australia a Estados Unidos, y de nuevo a España.

Asimismo, la jugadora también tiene claro que la sintonía con las compañeras es clave, destacando también que “con las compañeras tengo muy buenas sensaciones y buenas vibras”.

Anna Montañana, conociendo muy bien a la jugadora y lo que puede aportar, ha hecho hincapié en que “la liga española es muy rápida y es una jugadora que se puede adaptar a ello, le he pedido que no solo se centre en el juego interior, sino también en el exterior”. Además, también ha explicado que “va a ayudar mucho que haya jugado en la liga australiana y en la americana”, por lo que cree que el proceso de adaptación será sencillo.

Por otro lado, la entrenadora también ha definido el papel que tendrá Laura en el equipo, donde “es una jugadora con mucha energía, que se puede desarrollar de cuatro abierta y puede engañar desde fuera. Nos puede ayudar para ser una jugadora de ataque y defensa y dar espacio a la adaptación”.

Laura Erikstrup, de 23 años y 1,88 metros, se une así al Perfumerías Avenida tras una destacada trayectoria internacional, brillando en la NCAA con Grand Canyon University, promediando 14,3 puntos y 7 rebotes, y siendo reconocida en el All-WAC Second Team y como WAC Player of the Week. Por otro lado, sus cifras promedio han sido similares año a año, logrando el MVP en la final de conferencia.