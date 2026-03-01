El Leganés se impone a Unionistas en División de Honor

Los pepineros vencieron por 0-2 en el anexo al Reina Sofía

Unionistas DH - Leganés
Unionistas DH - Leganés | Mateo G.J.

Unionistas cayó por 0-2 ante el Leganés en División de Honor. Los de Raúl Fuentes pagaron caro su mal inicio de partido y se quedaron de vacío.

Los pepineros comenzaron mucho mejor el encuentro y metieron atrás a los charros. Fruto de ello se adelantaron a los diez minutos con un disparo que superó a Nacho García por el palo corto.

Poco a poco se sacudió la presión Unionistas, que pudo empatar. El colegiado anuló un gol de Pedro López y un zaguero negó el tanto a Rubén Gómez sobre la línea. Al descanso, 0-1.

Los charros lo buscaron durante toda la segunda mitad y Mateo Gutiérrez tuvo una buena ocasión tras un centro de Adrian Jorge. Sin embargo, los visitantes sentenciaban en la última jugada del duelo con un disparo lejano que sorprendió a Nacho García.

Noticias y galerías relacionadas
Unionistas DH - Leganés

También te puede interesar

Lo último

stats