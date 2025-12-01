Lennis Martínez y Lucía Sánchez se llevan el torneo Ciudad de Béjar de Ajedrez

Lenis Martínez y Lucía Sánchez han conseguido proclamarse campeones del quinto torneo Ciudad de Béjar de ajedrez celebrado en la localidad textil durante el pasado fin de semana, y en donde los jugadores pudieron demostrar sus mejores dotes mentales sobre el tablero.

De este modo, Béjar ha vuelto a convertirse en el epicentro del ajedrez a nivel internacional, con jugadores llegados de toda la geografía española y que se han visto las caras en un marco incomparable, en el claustro del Convento de San Francisco, y con maestros dentro del ranking FIDE o árbitros nacionales como Marc Costa.

Cabe destacar que al torneo se ha incorporado un nueva categoría por equipos en el que la victoria se la ha llevado el Club Macondo de Salamanca. En los tramos ELO, el método utilizado para medir las destrezas estadísticas en el ajedrez, el mejor ha sido el recién federado Alan Núñez y el mejor sub 18 ha sido Carlos López.

Por otro lado, cabe destacar que en la categoría infantil la mejor clasificada ha sido Sofía Hurtado, mientras que el mejor veterano también se queda en la tierra para el paporro Agustín Hernández. Además, en la categoría local el premio ha sido para Conrado Borrego.

En una tarde plagada de magia sobre los tableros, la categoría femenina se la ha llevado Lucía Sánchez, siendo la séptima clasificada en la general, mientras que Lennis Martínez, maestro internacional de origen cubano, se ha llevado el campeonato absoluto demostrando un año más el buen nivel del que goza.