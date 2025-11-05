Leo Corrales, campeón mundial, impartirá un exclusivo seminario de kickboxing en Salamanca

El próximo sábado 15 de noviembre, la ciudad de Salamanca será el epicentro del kickboxing internacional con la llegada de Leo Corrales, el actual Campeón Mundial WAKO Pro y capitán de la Selección Argentina. El aclamado deportista ofrecerá un seminario especializado en las instalaciones de Escuela Élite Salamanca, brindando una perspectiva única y completa sobre las disciplinas del deporte de contacto.

Corrales, reconocido por su impresionante palmarés y su profundo conocimiento técnico, complementa su trayectoria deportiva con una formación integral, siendo profesor nacional de Educación Física y especialista en Neurociencias del Deporte. Esta doble faceta garantiza que el seminario no solo se centrará en la técnica, sino también en los aspectos cognitivos y formativos esenciales para el alto rendimiento.

La actividad se dividirá en dos intensas sesiones. Por la mañana, de 11:00 a 13:00 horas, se abordarán las modalidades de Light Contact y Full Contact. Por la tarde, de 16:00 a 18:00 horas, el foco estará en Kick Light, Low Kick y K1 Style, cubriendo así un amplio espectro de las reglas del kickboxing.

El evento está dirigido a deportistas, entrenadores y aficionados que busquen elevar su nivel, ofreciendo una inmersión directa en la metodología de entrenamiento de una de las grandes figuras del panorama mundial. Se espera una gran afluencia de público para aprovechar esta inmejorable ocasión formativa.