Leo Mendes, convocado con Guinea Bissau

El Salamanca CF UDS no podrá contar con Leo Mendes para el partido ante la UP Langreo del sábado. El cancerbero estará en la convocatoria de Guinea Bissau para disputar los amistosos del 28 y del 31 de marzo ante Burkina Faso.

Leo Mendes cuenta con la confianza de Jorge García como guardameta titular y el técnico ha optado por colocar al africano bajo palos en los últimos encuentros por delante de Jon Villanueva.

Ahora, Leo Mendes se perderá el envite del sábado en el Nuevo Ganzábal ante la UP Langreo y viajará para jugar con la selección de su país.