Leo Mendes no viaja con su selección por problemas de visado y jugará con el Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS anunciaba el miércoles que Leo Mendes acudiría a los amistosos de Guinea Bissau en esta ventana de selecciones. Sin embargo, 48 horas después, el club charro ha anunciado que unos problemas de visado impiden que el jugador se incorpore con su selección nacional.

"El guardameta se reincorpora a la dinámica del equipo y estará disponible para entrenar en la jornada de hoy y para viajar mañana a Asturias, donde el equipo disputará su encuentro frente al Langreo", explican desde el club.

Por lo tanto, Jorge García podrá contar con su meta habitual y ahora tendrá que decidir si le da continuidad a Leo Mendes bajo palos o apuesta de nuevo por Jon Villanueva.