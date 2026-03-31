Leo Mendes sí podrá jugar con la selección de Guinea Bissau

El portero del Salamanca CF UDS, Leo Mendes, finalmente sí podrá jugar el partido amistoso que disputará su selección, Guinea Bissau, en la noche de este martes.

Mendes había tenido problemas con el visado y no pudo incorporarse a la concentración junto a sus otros compañeros de selección, peligrando la posibilidad de viajar con el combinado.

Sin embargo, en las últimas horas ese problema con el visado ya se ha solucionado y el guardameta se incorporó este mismo lunes a la concentración de la selección nacional de Guinea Bissau.

De esta forma, el portero del Salamanca CF UDS podrá disputar el amistoso que enfrenta a su selección contra Burkina Faso. Un encuentro que se disputará a las 21:00 horas.

El club del Helmántico ha informado que está previsto que el jugador vuelva a la disciplina del club el próximo Jueves Santo, 2 de abril.