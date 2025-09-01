La levantadora salmantina Marta García Rincón se prepara para el Mundial de Noruega

La halterofilia salmantina se prepara para un nuevo curso lleno de desafíos, con Marta García Rincón como principal protagonista. La joven de 22 años ha sido seleccionada para representar a España en el Campeonato del Mundo absoluto que se celebrará en Forde, Noruega, a principios de octubre. Esta será su cuarta participación en un Mundial, y la primera en la categoría de menos de 48 kg.

Para prepararse para el evento, Marta se concentrará esta semana con la selección nacional en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Su participación es un logro destacado, especialmente porque ha estado recuperándose de una rotura parcial del tendón rotuliano que arrastraba desde hace meses. Su rápida recuperación ha sido posible gracias a la labor de su equipo médico de la USAL, el doctor Carlos Moreno y el doctor Luis Polo, así como el doctor Leyes y el doctor José Luis Sánchez, quienes han supervisado su rehabilitación a lo largo del verano.

Nuevos retos para los levantadores locales

Además de Marta, su compañero José García Rodrigues se enfrentará a un importante desafío este 6 de septiembre en Madrid, donde participará en una toma de marcas. José buscará superar sus registros de julio para seguir avanzando en su objetivo de clasificarse para el Campeonato de Europa junior del próximo año.