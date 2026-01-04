El líder Girona imprime su velocidad ante Perfumerías Avenida

Si ya era difícil ganar en casa del líder, Perfumerías Avenida se plantó en Fontajau sin sus dos fichajes titulares en el interior (Cave y Magarity). Las charras aguantaron hasta el descanso, pero Girona imprimió una marcha más tras el paso por los vestuarios y venció por 77-60.

El quinteto azulón estuvo formado por Iyana, Vilaró, Spreafico, Arrojo y Djaldi-Tabdi. A falta de centímetros en la pintura por la baja de Cave, Perfumerías Avenida activó sus piernas y sus brazos para ser un equipo con mucha movilidad en defensa.

El inicio fue bueno, con un 0-7 de parcial en los cuatro primeros minutos, y obligó a Íñiguez a parar el choque. La primera canasta de Girona llegó pasado el ecuador el primer cuarto por medio de Coulibaly. Las locales llegaban a igualar con un triple de Carter (11-11), pero Avenida se hizo fuerte en el tiro libre para ir de dos en dos a través de Belén Arrojo, Erikstrup y Meyers y poner el 12-17 al final del primer acto.

El segundo cuarto fue a tirones. Y a tirones fue mejor Girona. Un triple de Carter ponía el 20-21 y ahí aparecía una buena reacción salmantina que se cerró con una canasta de Iyana Martín (24-30). Íñiguez pedía tiempo muerto con 2:12 para el descanso y sus indicaciones surtieron efecto: 8-0 para Girona y las locales se marchaban por delante en el marcador al intermedio (32-30).

En el tercer acto estuvo mejor Girona. Las charras intentaron reaccionar al buen inicio local con una canasta de Vilaró y un robo de Soriano (39-38). Sin embargo, las de Íñiguez (que fue expulsado por dos técnicas) apretaron en el tramo final para irse con ocho puntos de ventaja (49-41) al cuarto definitivo.

Si el tercer cuarto acabó con un triple de Cañella, el último acto se inició con dos triples de Quevedo. Y Girona se marchaba catorce puntos arriba (55-41). Ya no había opción para la reacción. Perfumerías Avenida cayó por 77-60 en Fontajau