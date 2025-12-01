Dos lideratos en la Copa de España de Pista y dos victorias más en CX para el Mirat Team

Nuevo fin de semana de triunfos para el Mirat Team, que ha conseguido importantes victorias y un doble liderato en la Copa de España, consolidando el excelente estado de forma de sus ciclistas en varias disciplinas.

Durante el pasado fin de semana se retomó la Copa de España de Pista con una nueva puntuable disputada en el Velódromo Miguel Indurain de Tafalla (Navarra). En la categoría Cadete Femenina, Vega Iglesias demostró su superioridad en las pruebas de velocidad, comenzando la jornada al marcar el mejor tiempo en el 200 metros salida lanzada, la clasificatoria de Velocidad. Posteriormente, se impuso de manera impecable en todas las mangas eliminatorias. El domingo, culminó su actuación ganando la final de Keirin. Gracias a estos resultados, Vega Iglesias se mantiene como líder indiscutible de la Copa de España en Velocidad.

En Junior Femenina, Adriana Vargas fue la gran protagonista en las pruebas de fondo. Luchando por el liderato de la copa, Adriana consiguió una segunda plaza en el Scratch, y su destreza en carrera la llevó a una disputada tercera posición en la prueba de Eliminación. Finalmente, en las carreras de Madison del domingo, logró una importante segunda plaza. Gracias a su regularidad, Adriana Vargas se alza con el liderato de la Copa de España en la modalidad de Fondo Junior.

El buen momento del equipo también se extendió al Ciclocross (CX), donde se sumaron dos nuevas victorias. Lidia Castro tuvo un debut espectacular en esta nueva temporada de CX, compitiendo en la Copa de Euskadi en Berriz, donde se hizo con el triunfo en solitario. Por su parte, Laura Solares consiguió una nueva victoria para el equipo en la Copa de Asturias de CX, al imponerse en la categoría Cadetes Femeninas en la tercera edición del CX de Piloña.

La Copa de España de Pista hará ahora un parón hasta la primera semana de enero. Las miradas del Mirat Team se dirigen a la Comunidad Valenciana, donde se disputarán las dos últimas puntuables de la Copa de España de CX. El equipo acudirá con Lidia Castro, Carla Bañuls y Laura Solares para las citas del sábado en Xàtiva y el domingo en Concentaina, donde buscarán cerrar la Copa con más triunfos.