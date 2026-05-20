Lidia Castro se impone en la clasificación de la montaña en la Copa de Naciones de Francia
El Mirat Team estuvo a gran nivel en la competición francesa y volvió a demostrar el buen momento de forma de sus ciclistas
El Mirat Team obtuvo buenos resultados en el Tour de Gevaudaun, segunda participación del año en una Copa de Naciones del club y la primera salida fuera de España de la temporada del equipo charro. Allí se dieron cita alrededor de 150 corredoras para participar en dos etapas muy complicadas con frío, lluvia, caídas y una ascensión final al Monte Jalabert (con rampas del 20%).
La ciclista Lidia Castro, del Mirat Team, se imponía en la clasificación general de la montaña y demostró su arrojo encima de la bicicleta.
Por otro lado, Gisela Herrero conseguía una nueva victoria en la Copa de España, quedándose ya a dos puntos del liderato que intentará asaltar en la próxima prueba que se celebrará en junio.
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