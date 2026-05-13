Lidia Castro consigue la victoria en la Copa de España de Legutio

Buenas noticias para el Mirat Team. El conjunto salmantino logró el triunfo en la categoría junior en la Copa de España de Legutio. Lidia Castro fue la más rápida en su categoría y fue la primera en cruzar la meta en la cita del País Vasco.

La ciclista del Mirat Team completó en primera posición un recorrido de 74 kilómetros, con tres ascensiones, y con la última logró romper a sus rivales para entrar en solitario en línea de meta. Además, su compañera Carla Bañuls terminó en cuarta posición.

En categoría cadete, Vega Iglesias y Gisela Herrero estuvieron en el grupo cabecero y la primera de ellas acabó subiéndose al tercer puesto del cajón.

El domingo se disputó las Green Series XCO y Gisela Herrero consiguió su segunda victoria seguida en BTT, tras la lograda en la Copa de España.